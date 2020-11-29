Sputnik Армения сообщает, что протестующие стоят вблизи здания Театра оперы и балета им. Спендиаряна, движение в этой части проспекта полностью парализовано. Граждане скандируют "Никол, уходи", "Никол - предатель".

Полиция в свою очередь пытается вывести граждан с проезжей части дороги с целью открыть движение. Те не сдаются, вновь возвращаясь и перекрывая проспект. К месту акции стянуты значительные силы полиции.