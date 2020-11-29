В Ереване снова акция протеста: идут задержания обновлено 18:34
Sputnik Армения сообщает, что протестующие стоят вблизи здания Театра оперы и балета им. Спендиаряна, движение в этой части проспекта полностью парализовано. Граждане скандируют "Никол, уходи", "Никол - предатель".
Полиция в свою очередь пытается вывести граждан с проезжей части дороги с целью открыть движение. Те не сдаются, вновь возвращаясь и перекрывая проспект. К месту акции стянуты значительные силы полиции.
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В Ереване противники премьер-министра Армении Никола Пашиняна вышли на акцию протеста.
Как сообщает РИА Новости, протестующие пытаются перекрыть центральный проспект армянской столицы, полиция их оттесняет, идут задержания.