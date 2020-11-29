Анкара и Москва обсуждают детали Мониторингового центра по Карабаху

Диалог с Россией по техническим аспектам Мониторингового центра по Карабаху продолжается в соответствии с графиком. Как сообщает Anadolu, об этом сказал министр национальной обороны Турции Хулуси Акар на заседании с командующими родами войск ВС Турции в режиме видеоконференции.

Акар напомнил, что вслед за трехсторонним заявлением по Карабаху был подписан меморандум между главами оборонных ведомств Турции и РФ по созданию Мониторингового центра на территории Азербайджана.