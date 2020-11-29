НАТО обсудит последние события в Карабахе

Министры иностранных дел НАТО на заседании Североатлантического совета, которое пройдет 1-2 декабря в формате видеоконференции, обсудят события в Нагорном Карабахе. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

По его словам, министры иностранных дел стран НАТО обсудят растущее военное влияние России в мире в контексте событий в Нагорном Карабахе и Беларуси.

"Министры обсудят, что еще мы можем сделать в ответ на расширение военной активности России вокруг альянса, - сказал Столтенберг. - Россия модернизирует свой ядерный арсенал и разворачивает новые ракеты, разворачивает новые силы от Крайнего Севера до Ливии и Сирии. Мы также видим усиление российского военного присутствия в результате кризисов в Нагорном Карабахе и Беларуси", передает ТАСС.