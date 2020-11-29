Остались считанные часы до освобождения Лачина

Согласно трехстороннему заявлению, подписанному руководителями Азербайджана, России и Армении 10 ноября, оккупационные силы Армении покинут Лачинский район 1 декабря, а район перейдет под контроль азербайджанской армии.

Другими словами, до окончания оккупации Лачина, продолжавшейся более 28 лет, остались считанные часы.

Как сообщалось ранее, большинство армян, незаконно поселившихся в Лачине, покинули этот район, разрушая и сжигая дома, в которых они незаконно жили десятилетиями.

Государственные органы также готовятся к возвращению Лачина под контроль Азербайджана. Например, подготовлена доска Лачинского государственного пожарного управления Государственной противопожарной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС). Доска будет вывешена на административном здании данной структуры в районе.