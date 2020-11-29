Пашинян собрал силовиков

Пресс-служба армянского премьера сообщает, что на встрече присутствовали директор Службы национальной безопасности Армен Абазян, начальник полиции Ваге Казарян, министр юстиции Рустам Бадасян, председатель постоянной комиссии по государственно-правовым вопросам НС Владимир Варданян и другие официальные лица.

Пашинян отметил, что в нынешней ситуации растет общественная потребность в четкой работе государственных органов. Участники встречи обсудили также ход расследования по делу о событиях, произошедших ночью 10 ноября: беспорядки в здании правительства и парламента, нападение и избиение спикера НС Арарата Мирзояна, передает Новости-Армения.