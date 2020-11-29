В Сербии опровергли сообщения об оружейных поставках в Азербайджан и Армению

В армянских интернет-СМИ и соцсетях распространилась информация о том, что сербская компания Mile Dragic якобы несколько месяцев назад получила заказ от Азербайджана на поставку 40 тысяч касок и столько же бронежилетов. После директор этой компании связался с местной армянской общиной и рассказал о поступлении заказа от Баку. Глава компании дал понять, что он не против реализовать эту продукцию Армении по более низким ценам.

Как пишет Sputnik Армения, представители армянской общины якобы связались с тогдашним министром обороны Армении Давидом Тонояном и сообщили об этом предложении. Министр отказался, после чего сербы поставили эти каски и жилеты Азербайджану.

Издание решило проверить достоверность данных сообщений, обратившись в сербскую компанию. В ответ на официальный запрос редакции собственник сербской компании Миле Драгич сообщил, что они не получали заказов от Азербайджана на поставки каких-либо видов военной продукции. Компания Mile Dragic к тому же никогда не состояла в договорных отношениях с Баку. Драгич опроверг также сообщения об обращении к армянской общине.