В Сербии опровергли сообщения об оружейных поставках в Азербайджан и Армению
В армянских интернет-СМИ и соцсетях распространилась информация о том, что сербская компания Mile Dragic якобы несколько месяцев назад получила заказ от Азербайджана на поставку 40 тысяч касок и столько же бронежилетов. После директор этой компании связался с местной армянской общиной и рассказал о поступлении заказа от Баку. Глава компании дал понять, что он не против реализовать эту продукцию Армении по более низким ценам.
Как пишет Sputnik Армения, представители армянской общины якобы связались с тогдашним министром обороны Армении Давидом Тонояном и сообщили об этом предложении. Министр отказался, после чего сербы поставили эти каски и жилеты Азербайджану.
Издание решило проверить достоверность данных сообщений, обратившись в сербскую компанию. В ответ на официальный запрос редакции собственник сербской компании Миле Драгич сообщил, что они не получали заказов от Азербайджана на поставки каких-либо видов военной продукции. Компания Mile Dragic к тому же никогда не состояла в договорных отношениях с Баку. Драгич опроверг также сообщения об обращении к армянской общине.
Более того, учитывая тип продукции, особенности производственного процесса и используемые материалы, наличие таких больших запасов готовой продукции (40 тысяч касок и столько же бронежилетов) на складе абсолютно нерентабельно. У возглавляемого им предприятия таких запасов попросту нет.
Драгич также пояснил, что с началом военного конфликта в Карабахе сербская компания не поставляла продукцию военного назначения ни одной из сторон противостояния.
Напомним, Давид Тоноян покинул пост министра обороны Армении 20 ноября, через 10 дней после подписания трехстороннего заявления главами Азербайджана, России и Армении.