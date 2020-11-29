Губернатор - назначенец Пашиняна подал в отставку

Губернатор Сюникской области Армении Унан Погосян подал прошение об отставке. Об этом рассказала его помощник Армине Авакян.

Она уточнила, что заявление главы областной администрации пока не принято, пишет Sputnik Армения.

Причины, по которым чиновник пошел на такой шаг, Авакян не назвала.

Напомним, до мая 2018 года Погосян служил первым заместителем начальника полиции Армении. В октябре 2018 года решением главы правительства Никола Пашиняна он был назначен губернатором Сюникской области.