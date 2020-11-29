Новый министр экономики Армении: «Я всегда верил Пашиняну»

Новый министр экономики Армении Ваан Керобян прокомментировал свое назначение на должность главы министерства, в то время как совсем недавно он выражал недовольство «ложными» сообщениями о боеспособности армии, распространяемыми в том числе и премьер-министром Николом Пашиняном, передает Panorama.am.

«Я принял это предложение, потому что хочу служить своему народу», – заявил Керобян в беседе с журналистами.

На уточняющий вопрос, означает ли это, что теперь он верит Николу Пашиняну, Ваан Керобян ответил: «Я ему верил всегда».