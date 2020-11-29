Кабмин принял решение по дистанционному обучению

Кабинет министров Азербайджана внес изменение в постановление №430 от 29 октября 2020 года "О дополнительных мерах по организации деятельности образовательных учреждений, действующих на территории Азербайджана в период особого карантинного режима". Постановление будет оставаться в силе с 1 по 30 декабря.

Во всех образовательных учреждениях, действующих в Азербайджане, организация учебно-воспитательного процесса будет обеспечена в дистанционной форме до 30 декабря.

Согласно документу, в период особого карантинного режима во всех образовательных учреждениях, действующих в Азербайджане, со 2 ноября поручено обеспечить организацию учебно-воспитательного процесса в дистанционной форме.

В период действия данного решения, на основании соответствующих заключений главного государственного санитарного врача Азербайджана или центров гигиены и эпидемиологии Министерства здравоохранения в связи с санитарно-эпидемиологической ситуацией, Министерство образования может принять решение о возобновлении или прекращении проведения в очной форме учебного и учебно-воспитательного процесса в образовательных учреждениях.

В случае принятия Минобразования решения о возобновлении или прекращении проведения учебно-воспитательного процесса в очной форме в соответствии с настоящим решением, другие органы исполнительной власти, в подчинении которых находятся образовательные учреждения, юридические лица, находящиеся в государственной собственности или подконтрольные государству, а также учредители частных учебных заведений могут принимать соответствующие решения в отношении учебных заведений, находящихся в их подчинении.