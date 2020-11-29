Минобороны о прибывших в Азербайджан турецких саперах

Специалисты Вооруженных сил Турции по обезвреживанию мин и самодельных взрывных устройств приступили к оказанию помощи азербайджанской армии на освобожденных от оккупации территориях, передает Минобороны Азербайджана.

"Турецкие военные специалисты проведут работу по разминированию и очистке этих территорий от взрывных устройств, а также организуют учебные занятия для наших инженерных подразделений.

Выражаем благодарность Министерству национальной обороны братской Турции за оказанную поддержку", - говорится в сообщении военного ведомства Азербайджана.