Ванецян сказал, кого он видит премьером Армении

«Положение дел в Армении сейчас такое, что мы, находясь за пределами политической борьбы, сквозь призму сугубо внутрипартийных интересов, думаю, можем иметь несколько кандидатов на пост премьер-министра». Об этом в интервью армянской газете «Аравот» сказал экс-глава Службы национальной безопасности Армении, председатель партии «Родина» Артур Ванецян, отвечая на вопрос, кто для собравшихся на площади политических сил является кандидатом на пост премьера, и какую повестку дня следует принять.

Ванецян отметил, что наличие нескольких кандидатов на пост премьера Армении дает возможность выбрать лучшего, того, кто сможет выпрямить спину страны посредством национальной консолидации и заложить прочную основу для предстоящих внеочередных парламентских выборов.

На вопрос, возможно ли, что единым кандидатом на пост премьера Армении будет он сам, Ванецян ответил: «Временное правительство Армении... должно быть консенсусным и состоять из профессионалов. Особенно на посту премьер-министра лично я вижу приемлемого для всех и опытного деятеля. Я таких деятелей вижу, но озвучивать имен не хочу, поскольку единственный стоящий сегодня на повестке дня вопрос – это отставка Никола Пашиняна».