Эльнур Эминоглы, автор haqqin.az 22:16

Новоназначенный министр экономики Армении, основатель сервиса доставки еды Menu Group Ваан Керобян в интервью Общественному телевидению Армении в долгосрочной перспективе указал на возможности воспользоваться портами Турции и, возможно, азербайджанским рынком. Эти и другие здравые голоса о необходимости самого широкого диалога с Азербайджаном и встраивания Армении в ситуацию, сложившуюся после окончания военных действий, – пока еще тонкий ручеек, на пути которого в Ереване - ненависть, эмоции и отчаяние проигравшей стороны.

Но капля камень точит, говорили наши предки, и есть все основания считать, что ручеек в самом скором времени превратится в полноводную реку. Тем более что время не терпит, ситуация в экономике Армении стремительно ухудшается. И иного, кроме диалога с Баку, выхода у армянских властей нет. Какие-то паллиативы, временные тактические решения безусловно возможны. Но проблемы они не снимут, лишь отодвинут, да и то ненадолго. Необходимы мирные армяно-азербайджанские переговоры, обширный кейс дальнейшего совместного сосуществования и сотрудничества, в том числе и в отношении развития Нагорного Карабаха. Но каким он должен быть – вот в чем заключается самый актуальный вопрос сегодняшнего дня. Признаться, чем дольше вглядываться в сложившуюся сейчас ситуацию, чем чаще в голову приходят аналогии с «хорватским вариантом», процессом, результатом которого стало восстановление хорватского конституционно-правового порядка на захваченных сербскими сепаратистами территориях Хорватии в 1995-1996 годах. Никто не говорит, что этот вариант универсален, может быть, безо всяких исключений, применен везде – но есть в нем элементы, к которым в поисках разрешения проблем между Ереваном и Баку стоит присмотреться внимательнее. Хотя бы из-за поразительной схожести исходных предпосылок для его принятия. Напомним, 4 августа 1995 года хорватская армия начала операцию «Буря», которая продолжалась несколько дней и завершилась ликвидацией самопровозглашенной Республики Сербская Краина. В операции участвовало около 200 тысяч хорватских военных.