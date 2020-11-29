Судьи отказались встречаться с Пашиняном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился сегодня с членами Высшего судебного совета страны, сообщает News.am.

В беседе с журналистами участники встречи до ее начала отметили, что не знают, какие вопросы должны обсуждаться.

По данным telegram-канала Mediaport, ряд судей отказался участвовать в данной встрече: это председатель Высшего судебного совета Армении Рубен Вардазарян и трое членов ВСС Степан Микаелян, Армен Айкянц и Месроп Макян.

«Они отметили, что подобная встреча с премьер-министром, на которой присутствуют также генеральный прокурор, председатель Следственного комитета, руководитель Специальной следственной службы республики, противоречит конституционному статусу Высшего судебного совета и является незаконной», - отмечает телеграм-канал.

Mediaport отмечает, что на сегодняшней встрече с Николом Пашиняном было обсуждено состояние расследования отдельных уголовных дел.