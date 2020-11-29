Министр обороны Армении встретился с послами России и США

Министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян провел встречу с послом России в Армении Сергеем Копыркиным.

Новости-Армения сообщает, что стороны высоко оценили динамику армяно-российского союзнического сотрудничества и политического диалога, а также эффективное взаимодействие в оборонной сфере. Министр обороны Армении придал особую важность роли и усилиям России по реализации положений подписанного 10 ноября между РФ, Арменией и Азербайджаном трехстороннего заявления.

Сегодня же Вагаршак Арутюнян встретился с послом США в Армении Линн Трейси. По просьбе посла США министр обороны рассказал о выполнении договоренностей, достигнутых после прекращения боевых действий. Министр обороны также сообщил, что проводится анализ боевых действий и оценка упущений.

В ходе встречи были обсуждены возможности придания нового импульса армяно-американскому сотрудничеству в оборонной сфере, сообщает пресс-служба армянского оборонного ведомства.