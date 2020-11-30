Армен Саркисян рассказал, как Армении выйти из кризиса

Внеочередные парламентские выборы в Армении должны проложить путь к выходу из кризисной ситуации, сложившейся после войны в Нагорном Карабахе, заявил президент Армении Армен Саркисян на встрече с представителями армянской общины России в ходе своей частной поездки в Москву.

"Армения может выйти из сложившегося после войны в Карабахе кризиса совместной работой, путем внеочередных выборов... Нужны внеочередные выборы, а до этого - формирование правительства народного согласия", - цитирует ТАСС Саркисяна.

По мнению Саркисяна, нужно перестать делить друг друга на "черных и белых", извлечь уроки из ошибок и создавать Армению, которой все будут гордиться, а также армию, которая будет побеждать.