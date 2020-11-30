Тофик Зульфугаров: «Российские миротворцы спасли Азербайджан от большой опасности»

Отношения с миротворцами нужно воспринимать как практический контакт, чтобы де-факто могли пойти определенные процессы. Прежде всего, должны быть реализованы действия, предусмотренные в трехстороннем заявлении. Конечно, для этого и необходимы контакты. Эти контакты временны и зависят от политического развития ситуации в будущем.

По словам экс-министра, это была опасная проблема. Нынешняя и признанная всеми позиция Азербайджана полностью соответствует международному праву. Но если бы этот этап начался, то нас бы стали обвинять, и посредством пропаганды суть нашей Отечественной войны стала бы выглядеть иначе. С этой точки зрения присутствие там российских миротворцев защитило нас от этих провокаций.

«Если мы исследуем СМИ в России и на Западе, - говорит Т.Зульфугаров, - то увидим, что, как только в Ханкенди начались бы боевые действия, могла бы начаться такая пропагандистская кампания, что вот, мол, начался второй геноцид армян. Как бы мы ни пытались доказать, что это не является нашей целью, ясно, что эта провокация была бы осуществлена против Азербайджана».

« Надо признать, что прибытие российских миротворцев защитило нас от большой опасности. И армянское население, и нас как государство», - заявил экс-министр иностранных дел Азербайджана, известный политолог Тофик Зульфугаров, сообщает haqqin.az.

Т.Зульфугаров считает, что теперь суверенитет Азербайджана на территориях компактного проживания армянского населения Нагорного Карабаха должен быть восстановлен не военным, а политическим путем: «То есть процесс меняется. Ранее, в результате боевых действий, самоотверженности азербайджанской армии, мужества солдат мы прошли определенный этап. Можно сказать, что в этом конфликте нам в значительной мере удалось устранить армянский фактор.

Но взамен этого с военной точки зрения временное присутствие миротворцев позволит нам, используя инструменты мира и политики, задействовать экономические, политические, гуманитарные шаги, восстановить там суверенитет Азербайджана. В этом цель. Мы должны очень ясно представлять этот процесс.

Можно понять эмоции общественности, вызванные войной и потерями. Но политика государства не должна основываться на эмоциях. Если мы хотим полностью восстановить суверенитет, что является нашей главной целью, то на данном этапе эта борьба должна продолжаться политическими средствами.

Россия и другие стороны вслух не говорят о политическом статусе. Речь идет о статусе де-факто. О таком статусе, когда там останутся какие-то миротворческие силы, будут работать азербайджанские законы и так далее. Как в других регионах республики, так и там. Только проживающее армянское население может и дальше там жить, соблюдая эти законы. Но чтобы добиться этого, должен быть какой-то процесс».

Т.Зульфугаров выразил свое отношение и часто звучащим оценкам о создании особых условий для обеспечения безопасности и национальной идентичности армянского населения: «Этот вопрос поднимают как зарубежные страны, так и армяне. Но политические процессы в будущем мы должны проводить в соответствии с нашим законодательством. Что я имею в виду? Например, спрашивают ли Францию каким будет статус проживающих там армян? А во Франции проживает 600 000 армян. Даже в Нагорном Карабахе нет столько армян. Конечно, вполне логично было бы спросить у французской стороны: если вы поддерживаете эту позицию, то какие привилегии вы сами предоставили армянам? Есть ли эти привилегии? Как построена у вас такая политика? Может, вы дадите нам какой-то полезный совет? Тот же вопрос мы можем задать России. В России проживает 3 миллиона армян. На каком уровне им были предоставлены привилегии? То есть на данном этапе я не исключаю продолжения подобных дискуссий».

Что касается будущей судьбы лидеров карабахских сепаратистов, по мнению экс-министра иностранных дел, созданная Арменией оккупационная администрация и ее лидер совершили преступления против Азербайджана: «Мы постараемся в будущем в судебном порядке наказать этих людей за их преступления. Если это не удастся, конечно же, с такими деятелями сотрудничество будет невозможным. Может быть, будет объявлена амнистия, как в Чечне. То есть путей много.

Т.Зульфугаров считает, что Азербайджан должен больше сосредоточиться на территориях, возвращающихся под контроль Азербайджана: «Необходимо провести работы в Агдаме, Кельбаджаре, Шуше и других районах. Около 90-95% временно перемещенных лиц будут иметь право вернуться в свои дома в результате выполнения пунктов декларации. Это большая работа. Давайте сделаем это, разместим там людей, обеспечим безопасность, восстановим работу государственных органов, а затем последовательно решим оставшиеся вопросы и полностью восстановим суверенитет».

Т.Зульфагаров также заявил, что армянская армия будет эвакуирована не только из Кельбаджара, Агдама, Лачина, но и с территорий, находящихся под контролем миротворческих сил.

«Если кто и останется там, то это могут быть только местные жители, а не приехавший из Армении сын Никола Пашиняна. Это должны контролировать миротворческие силы в Лачинском коридоре. Если мы потребуем этого, мы полностью освободим наши территории от оккупантов. Затем, мы разоружим незаконно созданные вооруженные формирования, попытаемся тем или иным образом вовлечь их в другие политические процессы, и посмотрим, что получится в результате всего этого», - цитирует haqqin.az экс-министра Т.Зульфугарова.