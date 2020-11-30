Анатолий Карпов: «Азербайджан давал Каспарову в несколько раз больше, чем Москва мне»

12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов рассказал о том, почему в 1985 году он проиграл матч уроженцу Баку Гарри Каспарову и уступил ему звание чемпиона мира. В качестве одной из важнейших причин Карпов указывает то, что Каспаров получал огромную поддержку в Азербайджане и лично от Гейдара Алиева, а ему самому в Москве таких условий не создавали.

Ну и потом, так получилось, что Каспаров обеспечивался как никто другой с точки зрения финансовой и организационной. При этом они все время жаловались в Москву, что мне, чемпиону мира, Министерство спорта выделяет на подготовку денег больше, чем Каспарову. Но я жил в Москве, у меня не было под рукой Азербайджана, который обеспечивал и закрывал все. То есть Азербайджан давал Каспарову в несколько раз больше, чем мне давало Министерство спорта СССР. Каспарова курировал и опекал лично Гейдар Алиевич Алиев».

«Счастье Каспарова в том, что появились компьютеры, и он быстро к ним «примкнул» и стал их использовать, - цитирует Анатолия Карпова издание «Реальное время». - То есть Каспаров быстро понял, что это большое подспорье. Сейчас все шахматисты этим пользуются, а тогда Каспаров был впереди, и это дало ему немалые преимущества.

Анатолий Карпов впервые стал чемпионом мира в 1975 году после отказа Бобби Фишера от матча с ним. В 1978 и 1981 годах ему удалось отстоять звание сильнейшего шахматиста планеты, дважды обыграв Виктора Корчного.

Но появился новый грозный противник – юный Гарри Каспаров. Первый матч между Карповым и Каспаровым начался в сентябре 1984 года. При регламенте до шести побед Карпов вел 5:0, однако одержать шестую победу так и не смог. Каспарову удалось выиграть три партии и при счете 5:3 матч был прерван. К тому моменту участники сыграли 48 партий, и тогдашний президент ФИДЕ Флоренсио Кампоманес принял неоднозначное решение прервать матч, сославшись на то, что «исчерпаны физические и возможно психологические ресурсы не только участников матча, но и всех, имеющих к нему отношение». Регламент не давал президенту ФИДЕ право остановить матч, но Кампоманес сослался на устав ФИДЕ, согласно которому в перерывах между конгрессами решения принимает именно президент.

Матч должен был быть переигран в 1985 году со счета 0:0. И Карпов, и Каспаров протестовали против прекращения, заявив, что в состоянии продолжить игру. Каспаров очень бурно отреагировал на выступление Кампоманеса, назвав происходящее срежиссированным спектаклем, целью которого было спасти Карпова от поражения.

В конце концов Карпов подписал документ о согласии с прерыванием матча, а Каспаров отказался это сделать. Кампоманес заявил, что Карпов согласился с его решением, а Каспаров подчинился ему.

В результате в 1985 году между теми же противниками начался новый матч. В регламент был внесен пункт, согласно которому участники сыграют 24 партии. В итоге Каспаров победил – 13:11. Каспаров выиграл и матч-реванш, а также отстоял свой титул ещё в двух матчах.