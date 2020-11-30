Замгубернатора рассказал о «катастрофе» в Армении и подал в отставку
Заместитель губернатора Ширакской области Армении Вардан Григорян подал заявление об отставке, сообщают армянские СМИ со ссылкой на Facebook Григоряна.
Причиной этого решения Григорян называет «катастрофическое и критическое положение в стране».
«Эта должность не дает никаких рычагов для государственного строительства, реформ, принятия решений. Но одновременно сковывает меня в выражении своей гражданской позиции и идейных установок», - отметил армянский чиновник.
Ранее в понедельник с занимаемой должности ушел губернатор Сюникской области Унан Погосян.