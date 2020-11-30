Военное ведомство показало видеокадры, как Вооруженные силы Азербайджана входят в Лачинский район после 28-летней армянской оккупации.

Согласно трехстороннему заявлению, подписанному президентами Азербайджанской Республики, Российской Федерации и премьер-министром Республики Армения, подразделения Азербайджанской армии 1 декабря вошли в Лачинский район. Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

Напомним, Лачинский район был оккупирован армянскими вооруженными силами в мае 1992 года. Во время обороны района погибли сотни его жителей, тысячи вынужденных переселенцев были размещены в городах и районах Азербайджана. Были разграблены и разрушены сотни учреждений культуры, образования, здравоохранения, разрушены памятники местного и мирового значения.

Незаконно поселившиеся в Лачине армяне, покидая район, сожгли дома, в которых они незаконно жили десятилетиями, и различные объекты инфраструктуры.