В Армении возобновится суд над Кочаряном

1 декабря в Суде общей юрисдикции Еревана под председательством судьи Анны Данибекян возобновится рассмотрение дела, по которому проходит бывший президент Армении Роберт Кочарян. Об этом сообщили в Facebook адвокаты экс-главы государства.

Судебные заседания по делу экс-президента были приостановлены из-за войны в Карабахе с конца сентября.

Роберт Кочарян обвиняется в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Уголовное преследование против него началось в 2018 году. Его трижды заключали под стражу, где он в общей сложности провел 500 дней. В июне 2020 года Апелляционный суд вынес решение об освобождении Кочаряна из-под стражи под залог. Сам Кочарян заявляет, что уголовное дело против него сфабриковано. По "делу 1 марта" проходят также бывший начальник Генштаба ВС Армении Юрий Хачатуров, экс-глава Минобороны Сейран Оганян и экс-руководитель администрации президента, бывший вице-премьер Армен Геворкян.