Согласно трехстороннему заявлению, до 1 декабря Лачинский район должен отойти Азербайджану. Как сообщает армянское издание «Лрагир», гауляйтер Лачина Мушег Алавердян ранее говорил, что люди покидают свои дома из соображений безопасности. Но сегодня была получена информация, что в Лачине должно остаться 200 человек для обслуживания личного состава российской миротворческой бригады.

Сегодня в 18:00 истек срок, когда жители населенных пунктов Лачина, Забуха и Сус должны были покинуть свои дома. Некоторые семьи заявили, что не собираются покидать насиженные места. До отъезда другие семьи подожгли свои дома.

«Вчера глава администрации сказал мне, что люди остаются, но сегодня он уже не на месте, ездит по селам, чтобы убедиться, что люди освободили их. Я встретился с главой аппарата администрации Давидом Давтяном, он сказал, что вчера у них побывал министр и сказал, что три этих общины остаются под контролем армян. Но сегодня утром им позвонили из того же министерства и сказали, что до 18:00 население должно покинуть общины. Только 200 человек могут остаться в Лачине как обслуживающий персонал. Список этих людей дали российские миротворцы, чтобы для них выписали пропуска», - сказал он.

По словам Армана Гарибяна, в администрации не знают, когда азербайджанцы прибудут в общины: «Сотрудники администрации говорят, что они останутся тут, пока азербайджанцы не вошли в район».

«В Забухе не поджигают дома в надежде вернуться. А в Лачине устроили поджог домов. Глава администрации говорит, что в Лачине есть многодетные семьи, которые отказываются уезжать, потому что некуда, пусть приходят азербайджанцы, посмотрим, как будет», - говорит он.

Поскольку в оккупированном в 1992 году вооруженными силами Армении в основном проживали жители Армении, они возвращаются снова в Армению.

Русские уже прибыли, сняли с мэрии Лачина армянский флаг и отдали гауляйтеру. Говорят, что кто-то может остаться, потому что русским нужна обслуживающая бригада - отметил он.