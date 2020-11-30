Очередная французская делегация приедет в Армению

Парламентская делегация Франции с 6 по 9 декабря будет находиться с визитом в Армении. Об этом сообщил первый секретарь французской Социалистической партии Оливье Фор, пишут армянские СМИ.

"Мы хотим обсудить положение дел в Нагорном Карабахе и планируем отправиться туда на следующей неделе", - заявил Фор.

По его словам, в партийную делегацию также войдут секретарь по международным отношениям Жан-Марк Жермен и депутат от Альфорвиля, где проживает большое армянское сообщество, Изабель Сантьяго. Во время поездки они планируют встретиться с руководством Армении в Ереване. Французская делегация также отправится в Карабах.

Отметим, что на прошлой неделе Армению с визитом посетил госсекретарь МИД Франции Жан-Батист Лемуан.

