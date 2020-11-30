Бывший секретарь Совбеза назвал причины поражения Армении в Карабахе

Армения потерпела поражение в Нагорном Карабахе из-за недальновидности руководства и неэффективности военной, дипломатической и информационной разведки, сказал в интервью Sputnik Армения бывший секретарь Совбеза Артур Багдасарян.

В числе причин поражения Багдасарян назвал беспорядочность оперативно-тактических решений и отсутствие четкой системы управления, особенно в военной сфере. По его мнению, Совбез Армении потерял свои функции.

Багдасарян считает, что в Армении необходимо провести досрочные выборы, чтобы избежать дальнейшей дестабилизации.