Лидер дашнаков о выборах нового премьера Армении

Говорить о новом кандидате на пост премьер-министра Армении можно будет только после ухода нынешнего премьера Никола Пашиняна. Об этом заявил представитель АРФ «Дашнакцутюн», директор информационно-аналитической службы телеканала Yerkir Media Гегам Манукян в эфире Общественного телевидения Армении.

По словам Манукяна, который уже 8 день продолжает голодовку с требованием отставки премьера, обсуждение новой кандидатуры сейчас – не самая главная задача. Для начала нужно «без промедления сделать всё возможное, чтобы Пашинян ушёл».

На вопрос ведущего Петроса Казаряна, каким видит оппозиция Армению после ухода Пашиняна и по какой программе собирается действовать, Манукян заявил, что подобные обсуждения сейчас неуместны.

Он также отметил, что чувствует себя хорошо и пока не собирается прекращать голодовку.

23 ноября Манукян объявил бессрочную голодовку с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна.