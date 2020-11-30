Российские миротворцы контролируют безопасность Лачинского коридора
Российские миротворцы обеспечивают безопасность движения автотранспорта и перемещения граждан по Лачинскому коридору в Нагорном Карабахе, сообщает Минобороны России.
Военнослужащие российского миротворческого континента ведут круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня.
"Миротворцы обеспечивают безопасность движения гражданского автотранспорта и перемещения жителей через Лачинский коридор, перевозку продовольствия и различных товаров, сопровождают и обеспечивают безопасность ремонтных бригад, выполняющих задачи по восстановлению объектов инфраструктуры", - говорится в сообщении.