Семьи шехидов и инвалидов войны получили еще 107 домов и квартир фото
Министерство труда и социальной защиты населения предоставило семьям шехидов и инвалидам карабахской войны еще 107 квартир и частных домов. Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Министерства, 50 квартир было предоставлено в городе Гянджа, и еще 57 частных домов представлены в различных регионах.
В церемонии предоставления квартир в Гяндже приняли участие замминистра труда и социальной защиты населения Хидаят Абдуллаев и глава исполнительной власти Кяпязского района города Гянджа Эльдениз Худиев.
Члены семей шехидов, инвалиды Карабахской войны отметили, что гордятся президентом Азербайджана, победоносным Верховным главнокомандующим Ильхамом Алиевым и Вооруженными силами Азербайджана, подарившим народу радость великой Победы.
В ходе мероприятия было отмечено, что в 2020 году семьям шехидов и инвалидам войны будут предоставлены рекордные - не менее 1500 квартир и частных домов, причем 1000 из них уже передана своим владельцам, процесс будет продолжен в ближайшие дни. Всего за истекший период данной категории граждан было передано 8558 квартир и частных домов.