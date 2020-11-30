Минобороны России о ходе разминирования в Карабахе

Военнослужащие российского миротворческого контингента разминировали около 10 километров дорог и обезвредили около тысячи взрывоопасных предметов в Лачинском коридоре в Нагорном Карабах е, сообщили в Минобороны РФ.

"Российские миротворцы провели очистку от взрывоопасных предметов на участке местности в Лачинском коридоре и обеспечили безопасность работы ремонтных бригад по восстановлению высоковольтной линии электропередач, разрушенной во время боевых действий. Всего в ходе миротворческой операции в Нагорном Карабахе инженерными подразделениями очищено более 29 гектаров местности и около 10 километров дорог, проверено более 100 домов и социально значимых объектов, обнаружено и обезврежено около 1 000 взрывоопасных предметов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что обнаруженные взрывоопасные предметы, а также брошенные или несработавшие боеприпасы вывозятся на специально оборудованный полигон, где уничтожаются. На месте саперы подрывают те боеприпасы, которые нельзя безопасно эвакуировать.