В Лачинском районе подняли флаг Азербайджана видео
В освобожденном от оккупации Лачинском районе поднят влаг Азербайджана. Соответствующие видеокадры распространило Минобороны Азербайджана.
В освобожденном от оккупации Лачинском районе поднят влаг Азербайджана. Соответствующие видеокадры распространило Минобороны Азербайджана.
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