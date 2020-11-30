Во время визита в Ереван Шойгу встретился с уволенным министром обороны Тонояном

В ходе визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова и министра обороны Сергея Шойгу произошло знаменательное событие. По информации газеты «Жоховурд», будучи в Ереване Сергей Шойгу позвонил бывшему министру обороны Армении Давиду Тонояну.

Газета отмечает, что, несмотря на ограниченный по времени визит Шойгу в Ереван, он все же нашел время для встречи с Давидом Тонояном. Издание отмечает, что не располагает деталями разговора между Сергеем Шойгу и Давидом Тонояном.

«Мы можем предположить, что министр обороны России, среди прочего, поинтересовался причинами, из-за которых Давид Тоноян подал в отставку», - пишет издание.