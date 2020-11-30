Для того, чтобы каждому из нас снизить уровень инфекционного риска особенно сейчас, в период пандемии коронавируса, охватившей мир, нужно строго придерживаться всех санитарно-гигиенических норм и использовать дезинфицирующие средства, что в итоге обеспечит безопасность вашего здоровья. И в этом сложном вопросе лучше всех вам поможет дезинфицирующее средство SterilOx, созданное на 100% из натуральных ингредиентов.

Компания SterilOx начала свою деятельность в Азербайджане сравнительно недавно, но, несмотря на это, широко применяется во многих государственных и частных учреждениях для дезинфекции, стерилизации. Например, граждане и гости нашей страны, пользующиеся международным аэропортом имени Гейдара Алиева, проходят через специальные дезинфицирующие туннели SterilGate by SterilOx, так же весь багаж, попадающий в самолет, дезинфицируется на специальных аппаратах SterilPoint by SterilOx (cм фото). Также хотелось бы отметить, что придерживаясь принципов социальной ответственности, в период освобождения Азербайджанских земель, оккупированных Арменией, компания SterilOx отправила на фронт в поддержку ВС Азербайджана 2000 литров дезинфицирующих средств. Особо подчеркнем, что дезинфицирующие средства SterilOx производятся в Баку по международной франшизе – о том, в чем уникальность данного средства, читайте в материале далее.

SterilOx – это полностью натуральная, органическая и безопасная альтернатива другим дезинфицирующим средствам, представленным на рынке. SterilOx бесцветная жидкость со слабым запахом характерным для хлорноватистой кислоты (HOCl), при правильном использовании безопасно для вашего здоровья и защищает вас от различных вирусов, бактерий и грибков. Она может использоваться также активно и успешно для дезинфекции пространства, мебели и вещей, помимо всего вышесказанного, SterilOx устраняет любые запахи и может использоваться для очищения мусорных контейнеров и баков, оказывая дезодорирующее действие. Немаловажно, что SterilOx имеет множество международных и местных сертификатов, подтверждающих его высочайшее качество и исключительность.

SterilOx безопасен для людей, животных, детей и беременных женщин – и еще раз подчеркнем его органическую натуральную основу: средство не огнеопасно, не содержит спирта и каких-либо вредных химических компонентов. SterilOx основан на хлорноватистой кислоте (HOCl), являющейся одним из самых мощных и естественных дезинфицирующих средств, с быстрым и пролонгированным действием. Отметим, что во временных рекомендациях ВОЗ по уборке и дезинфекции помещений и поверхностей в контексте COVID-19 рекомендуется использовать средства, основанные на вышеупомянутой хлорноватистой кислоте (HOCl), которая в свою очередь обладает противомикробным действием в отношении широкого спектра микроорганизмов, а также по результатам тестов, проведенных аккредитированной международной лабораторией MSL,UK, доказана эффективность SterilOx в борьбе против COVID-19.

Также стоит отметить, что SterilOx экономически эффективный, так как после нанесения на поверхность он не улетучивается моментально, а наоборот, попав на любую поверхность, остается на ней достаточно долго и при попадании бактерий, вирусов и вирусных спор уничтожает их. Еще одно из преимуществ SterilOx - это его удобство в использовании – вам не требуется какое-либо защитное снаряжение, его можно использовать сколько угодно, так как он не сушит кожу, не оставляет следов и пятен на одежде.