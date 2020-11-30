Самоубийства Армении не произошло первые итоги нового мира
Согласно трехстороннему заявлению, подписанному президентами Азербайджанской Республики, Российской Федерации и премьер-министром Республики Армения, подразделения Азербайджанской армии 1 декабря вошли в Лачинский район. В Отечественной войне поставлена убедительная точка.
На наших глазах пишется история. Баку вернул контроль над всеми 7 оккупированными районами, и Закавказье стало иным. Но вот каким именно – пока не знает никто. Итоги Отечественной войны и тектонических сдвигов в регионе еще требуют осмысления, но не менее актуальным является вопрос о том, как жить в новой реальности участникам вчерашней войны, когда ее туман рассеялся. Впрочем, рассеялся ли?
С Азербайджаном вроде бы все понятно – его убедительная победа очевидна даже для его противников, переживающих шок от крушения химер и иллюзий. С первоочередными задачами тоже все очевидно. Освобожденные территории нуждаются в глубокой реконструкции, которая займет годы.
Вот, к примеру, каким Азербайджану достался Лачинский районе после 28 лет оккупации: «Были разграблены и разрушены 217 учреждений культуры, 101 образовательное учреждение, 142 учреждения здравоохранения, 462 объекта торговли, 30 объектов связи, два автотранспортных и другие производственные учреждения. Были разрушены более 200 исторических памятников местного и 54 памятника мирового значения. В их число входят албанский монастырь «Агоглан» (шестой век), усыпальница Малика Аждара (14 век), мечеть в селе Гарагышлаг, древнее кладбище в селе Забух.
Разграблены Лачинский исторический музей и старинная коллекция золотых, серебряных и бронзовых монет. Экспонат из Лачинского исторического музея - сумка из серебра - был продан за 80 тысяч долларов на аукционе Sotheby`s в Лондоне». А всего ущерб району был нанесен на сумму 7,1 миллиарда долларов США.
И это только по одному району, а ведь освобожденные территории придется не только восстанавливать, но и создавать логистические схемы их интеграции, то есть – разворачивать железнодорожное и просто дорожное строительство, подключать к энергосистеме Азербайджана. Словом, даже чисто практических задач мирного строительства у Баку более чем достаточно. Но ведь и для него «туман войны», как говаривал Клаузевиц, далеко не рассеялся.
И связано это, разумеется, с Арменией, этим главным источником всяческого «тумана» в Закавказье.
«Горько жаловаться на злую судьбу и находить вне нас причину нашего несчастья – это одна из характерных черт нашей национальной психологии, которой не избегла и партия Дашнакцутюн. В убеждении, что русские подло поступили с нами, как будто заключалось особое утешение (в дальнейшем должна была наступить очередь французов, американцев, англичан, грузин, большевиков – словом, всего мира)», - писал в 1927 году Ованес Качазнуни (Каджазнуни), премьер-министр Республики Армении в 1918-1919 годах, один из отцов-основателей армянской государственности, добавляя – «мы не знали и часто переоценивали размеры наших возможностей, не понимали препятствий, презирали противные силы. Были решительными там, где требовалась величайшая осторожность».
Изменилась ли ситуация в армянских элитах сейчас, когда армия Азербайджана и международная реакция на войну в Нагорном Карабахе вновь преподнесла Армении горький, жестокий, но необходимый урок? Боюсь, что ответ здесь отрицательный. А здравые голоса, требующие перезагрузки армянской политической ментальности и изменения поведения на региональном и международном уровне хоть и звучат, – но остаются скорее исключением, чем правилом.
«Посмотрите на весь спектр армянской политики. За исключением одной партии, все - ультрапатриоты. Я не вижу в Республиканской партии, «Процветающей Армении», «Светлой Армении», «Дашнакцутюн» или какой-то другой партии политиков, которые предлагали прислушаться к тому, что нам говорило международное сообщество. А мнение международного сообщества должно быть важно для нас - потому что, когда мы проигрываем, мы бежим к нему и просим помощи. Просим их сделать то, что они не могут сделать», - говорит в своем интервью BBC Жирайр Липаритян, с горечью констатируя – «Карабах - не только наша проблема, и пусть посредники решают ее, и если они ее не решат, - ничего страшного, у нас есть время. А если будет война, мы победим. Такое мышление распространено широко, и все в ответе за него».
И даже нынешнее поражение ничему не научило Ереван. Еще не похоронены все погибшие армянские солдаты, а президент Армении Армен Саркисян уже анонсирует подготовку к новой войне, которая, по его словам, будет вестись с участием искусственного интеллекта, и армянам уже сейчас нужно заниматься наукой, новыми технологиями, образованием, чтобы снова не потерпеть поражения.
Такое вот своеобразное видение нового мира в Закавказье – Армения избежала самоубийства, но ее элиты настроены на новую попытку суицида. А потому нынешний мир – это не финал. Это начало борьбы за него: за процветание и развитие Закавказья, создание здесь новых экономических реалий и производственной кооперации и встраивание в международное разделение труда – с одной стороны. И готовность все здесь взорвать, залить кровью своей и чужой ради амбиций и идеологических химер, а потом совершить самоубийство. Сразу же после подписания «заявления трех», президент России Владимир Путин, комментируя возможность отказа армянской политической элиты от обязательства исполнения соглашения, открыто заявил – это было бы самоубийство для Армении. Что ж, Соглашение полностью исполнено, на сей раз самоубийства Армении не произошло…
Террористы-смертники – явление давно изученное и знакомое. Но вот когда в этом качестве выступает вся политическая элита одной страны – это что-то новое в истории международных отношений.