На наших глазах пишется история. Баку вернул контроль над всеми 7 оккупированными районами, и Закавказье стало иным. Но вот каким именно – пока не знает никто. Итоги Отечественной войны и тектонических сдвигов в регионе еще требуют осмысления, но не менее актуальным является вопрос о том, как жить в новой реальности участникам вчерашней войны, когда ее туман рассеялся. Впрочем, рассеялся ли?

С Азербайджаном вроде бы все понятно – его убедительная победа очевидна даже для его противников, переживающих шок от крушения химер и иллюзий. С первоочередными задачами тоже все очевидно. Освобожденные территории нуждаются в глубокой реконструкции, которая займет годы.

Вот, к примеру, каким Азербайджану достался Лачинский районе после 28 лет оккупации: «Были разграблены и разрушены 217 учреждений культуры, 101 образовательное учреждение, 142 учреждения здравоохранения, 462 объекта торговли, 30 объектов связи, два автотранспортных и другие производственные учреждения. Были разрушены более 200 исторических памятников местного и 54 памятника мирового значения. В их число входят албанский монастырь «Агоглан» (шестой век), усыпальница Малика Аждара (14 век), мечеть в селе Гарагышлаг, древнее кладбище в селе Забух.

Разграблены Лачинский исторический музей и старинная коллекция золотых, серебряных и бронзовых монет. Экспонат из Лачинского исторического музея - сумка из серебра - был продан за 80 тысяч долларов на аукционе Sotheby`s в Лондоне». А всего ущерб району был нанесен на сумму 7,1 миллиарда долларов США.

И это только по одному району, а ведь освобожденные территории придется не только восстанавливать, но и создавать логистические схемы их интеграции, то есть – разворачивать железнодорожное и просто дорожное строительство, подключать к энергосистеме Азербайджана. Словом, даже чисто практических задач мирного строительства у Баку более чем достаточно. Но ведь и для него «туман войны», как говаривал Клаузевиц, далеко не рассеялся.

И связано это, разумеется, с Арменией, этим главным источником всяческого «тумана» в Закавказье.

«Горько жаловаться на злую судьбу и находить вне нас причину нашего несчастья – это одна из характерных черт нашей национальной психологии, которой не избегла и партия Дашнакцутюн. В убеждении, что русские подло поступили с нами, как будто заключалось особое утешение (в дальнейшем должна была наступить очередь французов, американцев, англичан, грузин, большевиков – словом, всего мира)», - писал в 1927 году Ованес Качазнуни (Каджазнуни), премьер-министр Республики Армении в 1918-1919 годах, один из отцов-основателей армянской государственности, добавляя – «мы не знали и часто переоценивали размеры наших возможностей, не понимали препятствий, презирали противные силы. Были решительными там, где требовалась величайшая осторожность».