МВД: 28 больных COVID задержаны за нарушение карантина

Сотрудники органов внутренних дел Азербайджана продолжают расследования в связи с больными коронавирусом, которые в нарушение карантина нарушают режим самоизоляции, сообщили во вторник в пресс-службе МВД.

Так, по состоянию на 30 ноября, были задержаны 28 больных коронавирусом, из которых 26 были возвращены в места, которые они покинули, два человека были помещены в клиники. В отношении 19 из них было возбуждено уголовное дело по ст. 139-1.1 (нарушение антиэпидемического, санитарно-гигиенического и карантинного режимов, если это способствует распространению болезни или создает реальную угрозу для распространения болезни).