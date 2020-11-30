Пашинян держит карабахских армян в информационной блокаде

Правительство Никола Пашиняна приняло политическое решение сохранять информационную блокаду в Нагорном Карабахе, пишет армянская газета «Факт».

По информации издания, армяне в Нагорном Карабахе до сих пор не получили доступ в интернет.

«Никол Пашинян и Араик Арутюнян опасаются, что общественное недовольство среди армян в Нагорном Карабахе придаст новый импульс и без того напряженной внутриполитической обстановке в Армении», - пишет издание.