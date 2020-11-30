Международный комитет Красного Креста (МККК) намерен увеличить до 400 человек число своих сотрудников в Нагорном Карабахе. Об этом ТАСС сказал посол России в Азербайджане Михаил Бочарников.

"На сегодняшний день МККК - единственная международная гуманитарная структура, работающая на земле. Она планирует нарастить свое присутствие до 400 человек", - сказал российский посол.

"Среди задач сотрудников миссии МККК обмен военнопленными, поиск и идентификация тел погибших. Работа по обмену телами при содействии российских миротворцев уже идет", - отметил Бочарников. По его словам, посольство "поддерживает плотный контакт с представительством этой организации в Баку в контексте нагорно-карабахского вопроса".

Российский дипломат отметил, что после прекращения активных боевых действий в регионе Россия заявила о готовности предоставлять гуманитарную помощь сторонам конфликта.