Анкара и Москва завершили технические переговоры о совместном центре по Нагорному Карабаху и подписали соглашение. Об этом сообщает Министерство национальной обороны Турции.

"Были завершены переговоры о технических деталях, которые касаются основ и принципов работы турецко-российского совместного центра, и подписано соглашение. Ведутся необходимые работы для начала скорейшего функционирования совместного центра", - говорится в документе.

В оборонном ведомстве Турции отметили, что проводятся работы по скорейшему началу работы совместного турецко-российского центра.

Договоренность о создании совместного мониторингового Центра была достигнута 11 ноября главами оборонных ведомств Турции и России Хулуси Акаром и Сергеем Шойгу.