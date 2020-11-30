Акция протеста родственников армянских солдат в Эчмиадзине

Жители Эчмиадзина проводят акцию протеста у воинской части, расположенной в городе, требуя от военно-политического руководства Армении вернуть пленных и найти без вести пропавших. Несколько десятков родственников военнослужащих собрались здесь, обвиняя командование в бездействии, сообщает «Спутник-Армения».

Согласно информации, еще в октябре многие резервисты из Эчмиадзина были переброшены в район Зангилана, где в то время шли ожесточенные бои. Десятки солдат попали в окружение, и от них до сих пор нет вестей.

«К протестующим вышел капитан Камо Малхасян, который сообщил, что от министра обороны получена информация – с завтрашнего дня начнутся поиски в указанном районе. Населенный пункт, как известно, занят азербайджанскими войсками», - говорится в сообщении.

«Все, что в наших силах, мы сделаем. Сегодня или завтра начнем работать в этом районе. В них будут участвовать представители Минобороны и Красного Креста», - сказал Малхасян.