Совершайте платежи в рассрочку картой BirKart и выиграйте 100 манатов
В канун Нового года для держателей BirKart стартовала новая кампания. Все владельцы карт рассрочки BirKart могут принять в ней участие и заработать дополнительные деньги.
Согласно условиям, каждый сотый клиент, совершивший в сети магазинов-партнеров операцию в рассрочку по карте BirKart минимум на 50 манатов, получит дополнительные 100 манатов. Кампания продлится до 6 января 2021 года.
Следует отметить, что карта BirKart представлена в четырех видах: BirKart (классическая такситная карта), BirKart Cashback (такситная карта/кешбэк), BirKart Miles (такситная/мильная) и Umico.
BirKart имеет ряд таких преимуществ, как получение беспроцентной рассрочки (таксита) до 18 месяцев, льготный период до 40 дней при разовых платежах, накопление миль, которые можно обменять на любой авиабилет, а также возможность получить от 1,5% кешбэка при оплате продуктов и услуг. Услуга SMS-уведомления предоставляется бесплатно. В целом по стране функционируют около 7500 точек партнерской сети BirKart и их количество беспрерывно растет.
Более подробную информацию о BirKart можно получить на сайте www.birkart.az, на странице Facebook www.facebook.com/birkart.az, а также позвонив в Информационный центр 196. BirKart можно заказать, отправив SMS на короткий номер 8196 или связавшись через WhatsApp по номеру (+99 451) 250 99 99.