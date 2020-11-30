Совершайте платежи в рассрочку картой BirKart и выиграйте 100 манатов

В канун Нового года для держателей BirKart стартовала новая кампания. Все владельцы карт рассрочки BirKart могут принять в ней участие и заработать дополнительные деньги.

Согласно условиям, каждый сотый клиент, совершивший в сети магазинов-партнеров операцию в рассрочку по карте BirKart минимум на 50 манатов, получит дополнительные 100 манатов. Кампания продлится до 6 января 2021 года.