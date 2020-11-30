Ильхам Алиев предложил Франции передать Марсель армянам

«Расположенные в тысячах километров отсюда страны сегодня принимают законы, парламенты обсуждают карабахский вопрос. Какое отношение имеет парламент Франции к нашему вопросу?». Как сообщает АзерТАдж, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем обращении к нации.

«Сколько лет Франция является сопредседателем Минской группы? Она хоть что-то сделала? Предприняла практический шаг для решения этого вопроса? А теперь, после того, как вопрос решился, посмотрите, что происходит? Сенат Франции принимает резолюцию о том, чтобы Нагорный Карабах был признан. Если они вам нравятся, то, я говорил в период войны, отдайте город Марсель, измените его название, создайте им там второе государство. Но никто не может вмешиваться в наши дела. Еще раз хочу сказать, термин «нагорно-карабахский конфликт» остался уже в прошлом. Не советую, чтобы этот термин употреблялся дальше. Только говоря об истории, конечно, можно использовать этот термин», - сказал президент.