Kontakt Home списывает кредитную задолженность потерявших трудоспособность военнослужащих

является инвалидом первой группы, то вместе с его кредитной задолженностью погашаются и долги членов его семьи (матери, отца, супруги и детей до 18 лет).

Сеть магазинов Kontakt Home списывает кредитную задолженность военнослужащих, потерявших трудоспособность во время Второй Карабах ской войны. Особенно похвально то, что сеть магазинов Kontakt Home, всегда отличавшаяся проектами в области корпоративной социальной ответственности, сделала данный жест накануне Международного дня людей с ограниченными возможностями.

В то же время Kontakt Home с целью поддержки военнослужащих, которые были ранены в боях и находятся на лечении, продолжает замораживать их кредитные задолженности до полного восстановления трудоспособности.

В целом сеть магазинов Kontakt Home отличилась активными патриотическими проектами во время боевых действий. Сеть пожертвовала в Фонд помощи Вооруженным силам 150 000 манатов на лечение раненых военнослужащих, оказала единовременную помощь на общую сумму 50 000 манатов семьям сотрудников, отправленных в зону боевых действий в связи с объявлением мобилизации.

Наряду с этим, сеть магазинов Kontakt Home взял на себя обязательства покрывать ежемесячные расходы годовалого малыша своего сотрудника - Аслана Рзаева, который погиб в боях за освобождение Карабаха, до достижения им совершеннолетия (18 лет), а также в случае поступления в азербайджанский вуз покрыть расходы на обучение в течение 4 лет; вместе с этим, выделила 20 000 манатов семье первой женщины-шехида Второй Карабахской войны Арасты Бахышевой.

Более подробную информацию о льготах для участников Второй Карабахской войны, а также шехидов и раненых, предоставленных сетью магазинов Kontakt Home, можете получить здесь.