Ильхам Алиев: Эрдоган и Путин поддержали идею коридора в Нахчыван

«В девятом пункте Заявления указывается, что в регионе восстанавливаются все экономические и транспортные связи. В целях организации беспрепятственного передвижения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях Республика Армения гарантирует безопасность транспортного сообщения между западными районами Азербайджанской Республики и Нахчыванской Автономной Республикой. Контроль за транспортным сообщением осуществляют органы Пограничной службы Федеральной службы безопасности России и по согласованию сторон будет обеспечено строительство новых транспортных коммуникаций, соединяющих Нахчыванскую Автономную Республику с западными районами Азербайджана». Как сообщает АзерТАдж, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем обращении к нации.

Глава государства подчеркнул, что этот 9-й пункт был включен в Заявление исключительно по его настоянию.

«Потому что в мирном плане, который обсуждался на протяжении долгих лет, такого ясного и конкретного положения не было. То есть предполагалось, что откроются все коммуникации, но про коридор, который соединит Нахчыванскую Автономную Республику с основной частью Азербайджана, речи не шло. Считалось, что это общее выражение охватывает и этот момент. А здесь конкретно указывается, что создается коридор между Нахчыванской Автономной Республикой и основной частью Азербайджана, и безопасность этого коридора обеспечивает не Армения, а органы Пограничной службы Федеральной службы безопасности России. То есть этот коридор будет абсолютно безопасным. В то же время второй вопрос – строительство по согласованию сторон новых транспортных коммуникаций, соединяющих Нахчыванскую Автономную Республику с западными районами Азербайджана – для полного и ориентированного на будущее решения этого вопроса был включен и дополнительный пункт. То есть, что это означает? То, что должно быть два коридора. В случае необходимости должно быть два коридора. Это наше историческое достижение. Мы выводим Нахчыван из окружения, в то же время открываем новую транспортную артерию. Могу сказать, что все страны будут извлекать из этого только выгоду. Азербайджан соединяется со своей неотъемлемой частью - Нахчываном. Азербайджан соединяется с Турцией. Россия, Азербайджан, Турция, Иран и, если захочет, Армения тоже может подключиться к этому коридору. Таким образом, в регионе может быть создана новая пятисторонняя платформа сотрудничества. Я уже довел эту свою мысль до президентов России и Турции. И Реджеп Тайип Эрдоган, и Владимир Путин положительно отнеслись к этому. Вот наше предложение. Мы хотим, чтобы в регионе установился долгосрочный мир. Для достижения этого необходимо, чтобы наряду с мерами безопасности развивалось и сотрудничество. Мы готовы к сотрудничеству», - подчеркнул глава государства.

Президент Ильхам Алиев сказал, что среди указанных в девятом пункте вопросов первостепенным для нашей страны является вопрос соединения Азербайджана с Нахчыванской Автономной Республикой и в то же время создание нового транспортного коридора между Азербайджаном и Турцией.

«Как вы знаете, несколько лет назад мы сдали в эксплуатацию железную дорогу Баку-Тбилиси-Карс. Это уже железнодорожное сообщение между Турцией и Азербайджаном. Если будет реализован и этот проект, - уверен, что это произойдет, - то это будет новой связью, и каждая из пяти стран может извлечь выгоду из этого. Что может быть лучше этого проекта для региональной безопасности и сотрудничества? Ничего. Кто инициатор этого? Мы. Кто включил этот пункт сюда? Я. Сегодня – 1 декабря - мы уже видим развитие этих работ. Могу сказать, что Закрытому акционерному обществу «Азербайджанские железные дороги» уже дано указание проанализировать железную дорогу Горадиз-Зангилан, которую разрушил ненавистный враг, произвести предварительные подсчеты. В то же время в рамках визита делегации Российской Федерации в Азербайджан были обсуждены в том числе и вопросы восстановления железных дорог», - сказал Ильхам Алиев.