Ильхам Алиев: Проживающие в Нагорном Карабахе – граждане Азербайджана

«Наша победа – это историческая Победа. Мы освободили несколько районов от врага на поле боя, три района вернули, вынудив врага, и, таким образом, урегулировали нагорно-карабахский конфликт. Теперь нагорно-карабахского конфликта больше нет. Если кто-то считает, что этот конфликт еще продолжается, то он ошибается. Люди, живущие сегодня в Нагорном Карабахе, - граждане Азербайджана. Еще раз хочу сказать, они увидят, что их жизнь в рамках единого Азербайджанского государства будет хорошей. Они избавятся от этой нищеты. Посмотрите, мы сейчас прокладываем железную дорогу из Барды в Агдам. Расстояние от Агдама до Ханкенди составляет 20-30 километров. А сколько времени займет поездка из столицы Армении в Ханкенди? На грузовых автомобилях, возможно, десять часов. Причем по сложным горным дорогам. А из Агдама в Ханкенди – полчаса.

Это будет диктовать наши дальнейшие перспективы. Поэтому мы должны быть готовы к этому и строить свою стратегию, предпринимать тактические действия так, чтобы отныне в этом регионе не было ни одного источника угрозы. Гарантом этого, конечно, является Азербайджанская армия. Если взглянуть на географию данного региона, то каждый может увидеть, что сегодня Армению с Нагорным Карабахом связывает коридор шириной 5 километров», - сказал президент Ильхам Алиев.