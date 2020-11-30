Центр по борьбе со СПИДом о ситуации с ВИЧ в Азербайджане
1 декабря, когда все человечество отмечает Всемирный день борьбы со СПИДом, и.о. директора Республиканского центра по борьбе с ВИЧ/СПИДом Эсмира Алмамедова рассказала о ситуации с этой болезнью в Азербайджане.
Прежде всего Э.Алмамедова отметила, что в 2020 году этот день отмечается в тяжелейших условиях пандемии COVID-19 под лозунгом «Международная солидарность, общая ответственность».
Далее доктор Алмамедова заметила, что в Азербайджане Всемирный день борьбы со СПИДом совпадает с историческим периодом освобождения от оккупации азербайджанских территорий. Она особо подчеркнула, что это непростое время, когда пандемия COVID-19 создала множество глобальных проблем для международной системы здравоохранения, Минздрав страны приложил все усилия для выполнения ключевых принципов борьбы со СПИДом.
Э.Алмамедова подчеркнула бесперебойное обеспечение общедоступного лечения, снижение смертности, пропаганду тестирования, борьбу со стигмой и дискриминацией живущих с ВИЧ людей. По мнению и.о. директора, усовершенствование работы системы здравоохранения Азербайджана, а также вложение средств в меры по противодействию СПИДу за последние несколько десятилетий позволили добиться стабилизации ситуации с распространением ВИЧ-инфекции в Азербайджане, а сейчас обеспечивает поддержку мер по борьбе с вирусом COVID-19.
Затем Эсмира ханум поделилась некоторыми статистическими данными, касающимися этого заболевания в мире и Азербайджане. По ее словам, согласно данным Объединенной программы Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу (UNAIDS), в настоящее время в мире насчитывается 38 миллионов человек с ВИЧ. 1,8 миллиона из них - дети до 14 лет. 25,4 миллиона человек уже начали прохождение курса жизненно важного антиретовирусного лечения (АРТ), а 12 миллионов только ждут своей очереди. Около 7,2 миллиона человек не знают, что инфицированы.
«Что же касается нашей страны, то в целом по состоянию на 1 декабря 2020 года в нашем центре официально зарегистрировано 7 247 человек, живущих с ВИЧ инфекцией, 1 864 из них находятся на стадии СПИД. Число умерших от ВИЧ-инфекции составляет 1 082 человека. За первые 11 месяцев 2020 года в Азербайджане подтверждено 494 новых случая заражения. 484 (98,0%) человека - граждане Азербайджана, 10 (2,0%) - иностранцы. 316 (65,3%) инфицированных граждан Азербайджана - мужчины, а 168 (34,7%) - женщины», - сообщила Эсмира Алмамедова.
Ещё одной затронутой в ходе интервью темой стала тема профилактики распространения ВИЧ-инфекции. По словам доктора Алмамедовой, эффективным инструментом профилактики является информирование населения о заболевании, путях инфицирования им, методах профилактики, также важно мотивирование граждан к прохождению тестирования на ВИЧ.
«Непрерывное проведение профилактических мероприятий в последние десятилетия позволило увеличить охват тестированием населения нашей страны. Несмотря на пандемию COVID-19, темпы охвата тестированием населения на ВИЧ не сбавляются: за 10 месяцев текущего года проведено 75 499 тестов на ВИЧ. В 2020 году в Азербайджане традиционно была проведена весенняя и осенняя кампания тестирования на ВИЧ в рамках Европейской недели тестирования на ВИЧ (European HIV Testing Week). Отмечу, что в рамках этой инициативы международной организации HIV in Europe Минздравом Азербайджана акции тестирования проводятся с 2013 года. За это время десятки тысяч граждан по всей стране прошли бесплатное тестирование, узнали свой статус и получили информацию о путях передачи, профилактики и лечения ВИЧ/СПИДа» - отметила Эсмира ханум.
По мнению Эсмиры Алмамедовой, еще одним реальным результатом эффективности принимаемых Минздравом, а также государством в целом мер является то, что 74,7% человек с ВИЧ находятся под диспансерным наблюдением и получают необходимое лечение по современным схемам, рекомендованным ВОЗ. Во время пандемии COVID-19 усилиями Минздрава Азербайджана представление антиретровирусной терапии оставалось стабильным: все препараты в полном объёме были закуплены посредством UNDP и доставлены в страну. Эсмира ханум также отметила, что одним из приоритетов Национальной Программы противодействия ВИЧ/ СПИДу является лечение оппортунистических и сопутствующих инфекций у людей с ВИЧ.
Минздравом Азербайджаном были закуплены современные пангенотипные препараты, рекомендованные ВОЗ для лечения вирусного гепатита C. Это позволило за 11 месяцев текущего года осуществить лечение 1 034 ВИЧ-позитивных пациентов с ко-инфекцией вирусного гепатита “C”.
Доктор Алмамедова в ходе интервью также сообщила, что Минздрав Азербайджана в борьбе с ВИЧ особую роль отводит работе с неправительственными организациями: «В рамках проекта Глобального Фонда по борьбе с туберкулёзом, ВИЧ и малярией 13 СПИД-сервисных научно-производственных объединений тесно сотрудничают с Минздравом и его структурой Республиканским Центром по Борьбе со СПИДом». Далее было упомянуто о продолжении партнерства с такими крупными партнерами, как Глобальный фонд, UNAIDS, WHO, UNICEF, INDP и другими организациями.
В заключение своего интервью и.о. директора Республиканского центра по борьбе со СПИДом отметила, что пандемия коронавируса наглядно продемонстрировала прямую зависимость безопасности всех в целом от безопасности каждого в отдельности. По её мнению, чтобы достичь желаемого успеха, необходимо постоянно оказывать своевременную помощь всем, кто в ней нуждается. Эсмира ханум выразила уверенность в том, что искоренение стигмы и дискриминации, учёт интересов населения и применение основанных на правах человека и гендерном равенстве подходов являются основополагающими условиями успешного противостояния как пандемии ВИЧ/ СПИДа, так и пандемии COVID-19.