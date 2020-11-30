Центр по борьбе со СПИДом о ситуации с ВИЧ в Азербайджане

Э.Алмамедова подчеркнула бесперебойное обеспечение общедоступного лечения, снижение смертности, пропаганду тестирования, борьбу со стигмой и дискриминацией живущих с ВИЧ людей. По мнению и.о. директора, усовершенствование работы системы здравоохранения Азербайджана, а также вложение средств в меры по противодействию СПИДу за последние несколько десятилетий позволили добиться стабилизации ситуации с распространением ВИЧ-инфекции в Азербайджане, а сейчас обеспечивает поддержку мер по борьбе с вирусом COVID-19.

Далее доктор Алмамедова заметила, что в Азербайджане Всемирный день борьбы со СПИДом совпадает с историческим периодом освобождения от оккупации азербайджанских территорий. Она особо подчеркнула, что это непростое время, когда пандемия COVID-19 создала множество глобальных проблем для международной системы здравоохранения, Минздрав страны приложил все усилия для выполнения ключевых принципов борьбы со СПИДом.

Прежде всего Э.Алмамедова отметила, что в 2020 году этот день отмечается в тяжелейших условиях пандемии COVID-19 под лозунгом «Международная солидарность, общая ответственность».

1 декабря, когда все человечество отмечает Всемирный день борьбы со СПИДом, и.о. директора Республиканского центра по борьбе с ВИЧ/СПИДом Эсмира Алмамедова рассказала о ситуации с этой болезнью в Азербайджане.

Затем Эсмира ханум поделилась некоторыми статистическими данными, касающимися этого заболевания в мире и Азербайджане. По ее словам, согласно данным Объединенной программы Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу (UNAIDS), в настоящее время в мире насчитывается 38 миллионов человек с ВИЧ. 1,8 миллиона из них - дети до 14 лет. 25,4 миллиона человек уже начали прохождение курса жизненно важного антиретовирусного лечения (АРТ), а 12 миллионов только ждут своей очереди. Около 7,2 миллиона человек не знают, что инфицированы.

«Что же касается нашей страны, то в целом по состоянию на 1 декабря 2020 года в нашем центре официально зарегистрировано 7 247 человек, живущих с ВИЧ инфекцией, 1 864 из них находятся на стадии СПИД. Число умерших от ВИЧ-инфекции составляет 1 082 человека. За первые 11 месяцев 2020 года в Азербайджане подтверждено 494 новых случая заражения. 484 (98,0%) человека - граждане Азербайджана, 10 (2,0%) - иностранцы. 316 (65,3%) инфицированных граждан Азербайджана - мужчины, а 168 (34,7%) - женщины», - сообщила Эсмира Алмамедова.

Ещё одной затронутой в ходе интервью темой стала тема профилактики распространения ВИЧ-инфекции. По словам доктора Алмамедовой, эффективным инструментом профилактики является информирование населения о заболевании, путях инфицирования им, методах профилактики, также важно мотивирование граждан к прохождению тестирования на ВИЧ.

«Непрерывное проведение профилактических мероприятий в последние десятилетия позволило увеличить охват тестированием населения нашей страны. Несмотря на пандемию COVID-19, темпы охвата тестированием населения на ВИЧ не сбавляются: за 10 месяцев текущего года проведено 75 499 тестов на ВИЧ. В 2020 году в Азербайджане традиционно была проведена весенняя и осенняя кампания тестирования на ВИЧ в рамках Европейской недели тестирования на ВИЧ (European HIV Testing Week). Отмечу, что в рамках этой инициативы международной организации HIV in Europe Минздравом Азербайджана акции тестирования проводятся с 2013 года. За это время десятки тысяч граждан по всей стране прошли бесплатное тестирование, узнали свой статус и получили информацию о путях передачи, профилактики и лечения ВИЧ/СПИДа» - отметила Эсмира ханум.

По мнению Эсмиры Алмамедовой, еще одним реальным результатом эффективности принимаемых Минздравом, а также государством в целом мер является то, что 74,7% человек с ВИЧ находятся под диспансерным наблюдением и получают необходимое лечение по современным схемам, рекомендованным ВОЗ. Во время пандемии COVID-19 усилиями Минздрава Азербайджана представление антиретровирусной терапии оставалось стабильным: все препараты в полном объёме были закуплены посредством UNDP и доставлены в страну. Эсмира ханум также отметила, что одним из приоритетов Национальной Программы противодействия ВИЧ/ СПИДу является лечение оппортунистических и сопутствующих инфекций у людей с ВИЧ.

Минздравом Азербайджаном были закуплены современные пангенотипные препараты, рекомендованные ВОЗ для лечения вирусного гепатита C. Это позволило за 11 месяцев текущего года осуществить лечение 1 034 ВИЧ-позитивных пациентов с ко-инфекцией вирусного гепатита “C”.

Доктор Алмамедова в ходе интервью также сообщила, что Минздрав Азербайджана в борьбе с ВИЧ особую роль отводит работе с неправительственными организациями: «В рамках проекта Глобального Фонда по борьбе с туберкулёзом, ВИЧ и малярией 13 СПИД-сервисных научно-производственных объединений тесно сотрудничают с Минздравом и его структурой Республиканским Центром по Борьбе со СПИДом». Далее было упомянуто о продолжении партнерства с такими крупными партнерами, как Глобальный фонд, UNAIDS, WHO, UNICEF, INDP и другими организациями.

В заключение своего интервью и.о. директора Республиканского центра по борьбе со СПИДом отметила, что пандемия коронавируса наглядно продемонстрировала прямую зависимость безопасности всех в целом от безопасности каждого в отдельности. По её мнению, чтобы достичь желаемого успеха, необходимо постоянно оказывать своевременную помощь всем, кто в ней нуждается. Эсмира ханум выразила уверенность в том, что искоренение стигмы и дискриминации, учёт интересов населения и применение основанных на правах человека и гендерном равенстве подходов являются основополагающими условиями успешного противостояния как пандемии ВИЧ/ СПИДа, так и пандемии COVID-19.