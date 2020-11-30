Пашинян проиграл суд и выплатит компенсацию экс-чиновнику

Административный суд Армении удовлетворил иск заместителя руководителя Инспекционного органа охраны природы и недр Игоря Саркисяна против премьер-министра Никола Пашиняна.

Sputnik Армения пишет, что Саркисян подал иск против премьера в ноябре прошлого года. Он просил признать недействительным решение премьера о его увольнении и требовал восстановить его. После года судебных разбирательств, 29 ноября 2020 года, административный суд удовлетворил иск Игоря Саркисяна. Суд признал решение премьер-министра недействительным и обязал восстановить Саркисяна в должности. Кроме того, Саркисяну должна быть выплачена компенсация.

"Обязать премьер-министра Армении выплатить Игорю Саркисяну компенсацию за весь период вынужденного бездействия в размере средней заработной платы до вступления решения суда в законную силу", - говорится в решении суда. В случае неисполнения приговора он будет осуществлен через службу принудительного исполнения судебных актов за счет должника.