В Армении предложили запретить партию Пашиняна
Деятельность политической партии «Гражданский договор» в Армении должна быть запрещена законом, заявил заместитель председателя Республиканской партии Армении Армен Ашотян.
«Представители вышеуказанной силы в исполнительной и законодательной ветвях власти должны быть лишены права занимать должности в исполнительных и выборных органах до полного расследования войны. Это вопрос национальной безопасности. Многие видят, что есть информация и анализ об эскалации войны и ее позорном исходе... Совершена ли с правовой точки зрения государственная измена, или это была заговорщическая недоразвитость в рамках морального контекста предательства?...» - приводит News.am слова Ашотяна, которые он написал в Facebook.