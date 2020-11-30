В Ереване отложили суд над Кочаряном
В суде общей юрисдикции Еревана 1 декабря было отложено судебное заседание под председательством судьи Анны Данибекян по делу второго президента Армении Роберта Кочаряна и других. Как сообщает Арменпресс, заседание было перенесено в связи с неявкой адвоката Сейрана Оганяна Карена Межлумяна, о чем он заранее сообщил суду. Следующее судебное заседание назначено на 13:00 8 декабря.
Роберт Кочарян обвиняется в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Уголовное преследование против него началось в 2018 году. Его трижды заключали под стражу, где он в общей сложности провел 500 дней. В июне 2020 года Апелляционный суд вынес решение об освобождении Кочаряна из-под стражи под залог. Сам Кочарян заявляет, что уголовное дело против него сфабриковано. По "делу 1 марта" проходят также бывший начальник Генштаба ВС Армении Юрий Хачатуров, экс-глава Минобороны Сейран Оганян и экс-руководитель администрации президента, бывший вице-премьер Армен Геворкян.