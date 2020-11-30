Ильхам Алиев: «Армения собирала на оккупированных землях 90 тысяч тонн пшеницы в год»

«В Лачинском районе у нас есть большие лесные площади – 22 тысячи гектаров территории составляют леса. Это тоже наше большое богатство. В Кяльбаджарском районе имеются 24 тысячи гектаров лесных территорий. В Зангиланском и Губадлинском районах - 12 тысяч гектаров. Большие лесные площади есть в освобожденных от оккупации Гадрутском районе и части Ходжавендского района». Как сообщает АзерТАдж, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем обращении к нации.

«А леса – это легкие нашей планеты. Ненавистный, озверевший враг вырубал, грабил наши леса на протяжении 30 лет, а в последнее время сжигал их. Несмотря на это, большая часть наших лесных площадей осталась нетронутой, потому что враг не смог забраться в эти леса, они расположены в отдаленных горных массивах. Конечно, восстановление разрушенной и уничтоженной инфраструктуры, в том числе вырубленных деревьев также будет находиться в центре внимания», - сказал Ильхам Алиев.

Президент отметил, что оккупанты незаконно эксплуатировали земли Азербайджана.

«По представленной мне информации, там на десятках тысячах гектаров была посеяна пшеница, в частности, в Агдамском, Физулинском, Джебраильском, Зангиланском районах. Как мне сообщили, Армения собирала на оккупированных землях 90 тысяч тонн пшеницы в год. Общий объем производства пшеницы Арменией вместе с той, что выращивалась на этих оккупированных землях, составлял 190 тысяч тонн. Половину этого урожая они собирали на наших землях. Это – незаконная эксплуатация наших земель. Они ответят за это, возместят нанесенный ущерб. Теперь они лишились этого. Как теперь они будут обеспечивать свою продовольственную безопасность? Там были большие виноградные сады. По пути в Агдамский, Физулинский, Джебраильский районы я увидел, что многие наши виноградные сады разрушены, там остались старые шпалеры. Но во многих местах виноградные плантации сохранены. Они пользовались ими, нашей водой, вырабатывали электроэнергию. Как дикари они вторглись на чужую землю и эксплуатировали ее, хотели изменить ее происхождение, названия населенных пунктов, они разрушили наши исторические памятники, создали ложную историю, издали карты», - сказал президент.