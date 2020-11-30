В Лачинском районе устанавливают комендантские посты
В освобожденном от армянской оккупации Лачинском районе Азербайджана начались работы по созданию комендантских постов, сообщили в Министерстве внутренних дел.
Согласно информации, начинается работа по созданию в районе комендантских постов, она будет завершена завтра. Сюда переведут и сотрудников Лачинского районного отдела полиции.
Отметим, что Лачинский район Азербайджана, согласно трехстороннему соглашению, был освобожден от армянской оккупации и перешел под контроль Баку в ночь на 1 декабря 2020 года.