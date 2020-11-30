В Азербайджане стартует чемпионат страны по Fortnite

Чемпионат Азербайджана по Fortnite будет организован с целью определения сильнейшего дуэта (команды) в этой игре. Всего в соревнованиях примут участие 128 команд. 32 команды с лучшими результатами поборются за звание сильнейшего дуэта страны в финале турнира, старт которого состоится 14 декабря.

Турнир, организованный совместно Министерством молодежи и спорта, Министерством транспорта, связи и высоких технологий и Федерацией киберспорта Азербайджана, будет проводиться онлайн по понедельникам, вторникам и средам. Соревнования будут начинаться в 16:00.

Следует отметить, что по статистике до 2019 года сфера киберспорта, привлекшая интерес более 400 миллионов человек, сегодня продолжает набирать популярность. Киберспорт в тестовом виде включен в программу 19-х Азиатских игр 2022 года.

Gaming League Azerbaijan (GLA), созданная в 2019 году и проводящая киберспортивные турниры в Азербайджане, на сегодняшний день организовала более 20 чемпионатов по киберспорту. Приоритетные цели этой лиги, созданной для развития культуры киберспорта, включают развитие киберспортивных игр на международном уровне в Азербайджане и создание всех необходимых условий для проведения как местных, так и международных мероприятий в нашей стране.