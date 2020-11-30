В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 4426 новых случаев заражения коронавирусом. Согласно сообщению Оперативного штаба при Кабинете министров АР, 1995 человек вылечились и были выписаны домой.

От осложнения сопутствующих заболеваний скончался 41 пациент с положительным ответом теста на коронавирус.

С конца февраля в Азербайджане выявлено в общей сложности 125 602 факта заражения коронавирусной инфекцией. Из них 76 897 человек вылечились, 14 33 человека скончались.

Число активных больных, проходящих лечение в пандемических больницах, составляет 47 272 человека.