Еще один депутат покинул фракцию Пашиняна

В Армении депутат от парламентской фракции "Мой шаг" Гор Геворкян намерен покинуть фракцию, но продолжит работу в парламенте в качестве независимого депутата, сообщает Sputnik Армения со ссылкой на его Facebook.

По словам Геворкяна, для него приоритетны внутриполитическая стабильность, национальная солидарность и единство. Геворкян выражает уверенность, что конституционного решения проблем, стоящих перед Арменией, можно достичь только путем общенациональной консолидации, внутриполитической стабильности и безоговорочного соблюдения Конституции.

"Исходя из определенных реалий, из принципиальных разногласий по ряду ключевых вопросов, стоящих перед нашим государством, я принял решение покинуть фракцию "Мой шаг", - написал Геворкян.

Ранее о выходе из фракции "Мой шаг" заявил ряд депутатов, представители Совета старейшин Еревана.